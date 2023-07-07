Трагедия в Милане: в доме престарелых в результате пожара погибли люди

Главное: В Милане горел дом престарелых. Погибли люди.

Детали: В итальянском Милане произошла трагедия. Тут горел дом престарелых, расположенный в трехэтажном здании 1920-го года постройки.

По данным полиции, жертвами ЧП стали шесть людей.

Кроме этого был госпитализирован 81 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Еще 40 человек отравились продуктами горения, однако испытывают лишь легкие симптомы недомогания.

Известно, что дом престарелых был рассчитан на 210 мест и состоял из двенадцати отделений, три из которых занимали пожилые люди с болезнью Альцгеймера.

Всего на момент ЧП тут находились 173 пациента. Возраст жертв составляет от 56 до 87 лет.

Полиция говорит, что в комнате, в которой началось возгорание, были найдены обгоревшие тела двух женщин.

В то же время мэр города Джузеппе Сала поведал, что пламя не распространилось по зданию, а люди погибли от сильного задымления.

Подчеркивается, что дом престарелых управлялся частной компанией.

В то же время пожарная служба исключают версию поджога и говорит о случайности.

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