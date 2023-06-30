Под Киевом массажист изнасиловал подростка

Главное: В Броварах массажист изнасиловал подростка. Мальчик долго посещал процедуры массажа, а во время очередного сеанса, на который ребенок пришел без сопровождения взрослых, массажист надругался над ним.

Детали: В Броварах Киевской области на территории оздоровительно-реабилитационного центра 46-летний мужчина изнасиловал 15-летнего подростка. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Сообщается, что подросток из-за определенных пороков со здоровьем долго посещал процедуры массажа. Во время очередного сеанса, на который мальчик пришел без сопровождения взрослых, массажист его изнасиловал.

«Мы задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 12 лет лишения свободы», — пишет начальник полиции области.

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