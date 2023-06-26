В России мужчина из огнемета поджог соседа и «нагарпунил» женщину (Видео 18+)

Главное: В России разъяренный член садового товарищества поджег из огнемета соседа, прострелил шею из подводного ружья главе садового товарищества и скрылся в доме. Жена буйного садовода поливала газом людей, пытавшихся задержать неадеквата.

Детали: В дальневосточном российском поселке Трудовое (Приморский край) мужчина поджег соседа из самодельного огнемета и прострелил шею из подводного ружья председательнице садового товарищества. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash в понедельник, 26 июня.

Согласно сообщению, в садовом некоммерческом товариществе во время расследования хищения электроэнергии экскаватор выкопал из земли кабель. Это разозлило одного из местных — тот выбежал с самодельным огнеметом и поджег соседа, попытавшегося отобрать оружие. Сосед загорелся, а мужчина с огнеметом продолжил буйствовать: подошел со спины к председательнице садового товарищества и прострелил ей шею стрелой из ружья для подводной охоты. После чего скрылся в доме, а уже его жена поливала газом всех, кто пытался прорваться в жилище. В результате задержать парочку таки смогли, а пострадавших госпитализировали. Мужчина, пострадавший от огнемета, находится в очень тяжелом состоянии с ожогами 60% тела. Нападавший также находится в больнице с ожогами.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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