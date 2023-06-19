Блинкен на встрече с Си сделал резонансное заявление по поводу Тайваня

Главное: Энтони Блинкен заявил, что США не признают независимость Тайваня и против любых конфликтов на китайском юге. Председатель КНР Си Цзиньпин надеется, что Пекин и Вашингтон смогут преодолеть все сложности, к которым привела конкуренция двух больших государств.

Детали: Соединенные Штаты Америки придерживаются принципа одного Китая и не признают независимости Тайваня. Однако Вашингтон против каких-либо действий на китайском юге, к которым могла бы прибегнуть одна из сторон. В то же время США выполняют свои обязательства перед Тайванем в качестве союзника. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

Как сообщает BBC, по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он сказал, что Вашингтон придерживается своей прежней позиции, которая не предполагает признания суверенитета Тайваня.

При этом Штаты против каких-либо конфликтов на китайском юге.

«США не поддерживают независимость Тайваня и не допускают каких-либо односторонних изменений на юге (Китая), совершенных любой стороной», — отметил Блинкен.

Впрочем, госсекретарь США акцентировал внимание на том, что американцы ожидают «мирного урегулирования существующих разногласий» и преданы выполнению своих обязательство по оказанию помощи в обеспечении безопасности Тайваня.

Руководитель КНР Си Цзиньпин после встречи с Блинкеном сказал, что представителям двух государств удалось «достичь согласия по рядку конкретных вопросов».

В частности, главный дипломат Китая Ван И и министр иностранных дел КНР Цинь Ган назвали переговоры с госсекретарем США Блинкеном «откровенными и обстоятельными».

«Китайская сторона четко изложила свою позицию, и обе стороны согласились следовать общим договоренностям, достигнутым с президентом Байденом и мной на Бали. Стороны также добились прогресса и достигли согласия по ряду конкретных вопросов», — цитирует председателя Китая Си Цзиньпина CGTN.

Также председатель Китая добавил, что взаимодействия между странами должно базироваться на «взаимном уважении и искренности».

«Я надеюсь, что госсекретарь Блинкен посредством этого визита сможет внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений», — подчеркнул Цзиньпин.

Китай считает островное частично признанное государство Тайвань, которое находится в 180 километров к востоку от КНР, своей отколовшейся провинцией. Тайвань считает себя суверенным государством с собственной Конституцией, вооруженными силами и политическим устройством. Китай систематически предупреждает Тайвань о риске войны и видит государство собственной территорией.

У Тайваня особые отношения с США. Они регулируются актом Закон об отношениях с Тайванем, принятым 10 апреля 1979 года американским Конгрессом. Вашингтон поддерживает неофициальные, но фактические дипломатические отношения с Тайбэем как с «органами власти Тайваня». При этом Штаты придерживаются политики одного Китая, что означает непризнание суверенитета Тайваня.

В тему: В Пекине началась встреча Блинкена и Си Цзиньпина.