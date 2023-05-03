Атака на Кремль состоялась: БПЛА сработали четко, но Путину удалось выжить

Главное: РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль с помощью дронов. При этом сообщается, что пострадавших в результате «атаки» нет, Путин также не пострадал.

Детали: В России заявили, что Украина ночью 3 мая якобы пыталась нанести удар по Кремлю. Об этом сообщает РИА-Новости.

В пресс-службе Владимира Путина заявили, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль.

При этом сообщается, что пострадавших в результате «атаки» нет, Путин также не пострадал. Его график остается без изменений.

Отмечается, то Кремль расценил эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы, парада 9 мая».

Также сообщается, что РФ «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власть приняла решение о введении запрета на запуск дронов в городе, за исключением БПЛА, которые используются по решениям органов власти. По его словам, решение приняли «для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов».

В тему: Украина признала российский режим «рашизмом».