Атака на Кремль состоялась: БПЛА сработали четко, но Путину удалось выжить

Главное: РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль с помощью дронов. При этом сообщается, что пострадавших в результате «атаки» нет, Путин также не пострадал.
Детали: В России заявили, что Украина ночью 3 мая якобы пыталась нанести удар по Кремлю. Об этом сообщает РИА-Новости.
В пресс-службе Владимира Путина заявили, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль.
При этом сообщается, что пострадавших в результате «атаки» нет, Путин также не пострадал. Его график остается без изменений.
Отмечается, то Кремль расценил эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы, парада 9 мая».
Также сообщается, что РФ «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».
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