Супер Марио (2023): мультик по видеоигре побил все рекорды

Главное: «Братья Супер Марио в кино» стал самым кассовым фильмом по видеоигре. Такого результата картина добилась за 26 дней проката.

Детали: «Братья Супер Марио в кино» (The Super Mario Bros. Movie) стал самым кассовым фильмом по видеоигре всех времен: сборы превысили миллиард долларов. Об этом сообщает Forbes

Такого результата картина добилась за 26 дней проката.

«Братья Супер Марио в кино» — компьютерно-анимационный приключенческий фэнтезийный комедийный фильм. Он основан на серии видеоигр про Супер Мариол (Mario) от компании Nintendo. Созданный студиями Illumination и Nintendo и распространяемый Universal Pictures, фильм «Братья Супер Марио в кино» снят режиссёрами Аароном Хорватом и Михаэлем Елеником по сценарию Мэттью Фогеля.

Трейлер мульфильма «Братья Супер Марио в кино»: