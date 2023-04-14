Вайкуле заявила, что Пугачева не помогает украинской армии деньгами

Главное: Алла Пугачева не помогает украинской армии деньгами. Об этом заявила Лайма Вайкуле.

Детали: 69-летняя советская и латвийская певица Лайма Вайкуле опровергла слухи о том, что ее 73-летняя российская коллега Алла Пугачева помогает деньгами украинской армии. Она записала видео.

В нем артистка в частности заявила: «Откуда вы взяли, что она платит украинской армии? Я знаю, что она этого не делала. Она не работает. Откуда она возьмет деньги, чтобы кому-то их отправлять?».

Стоит добавить, что накануне российскую Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на возможное финансирование украинской армии. Сама певица пока не прокомментировала эту информацию.

Как известно, после начала войны в Украине Алла Пугачева вместе с семьей улетела в Тель-Авив.

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