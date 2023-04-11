Раскрыта загадка зеркала

Главное: Ученые раскрыли загадку зеркала. Исследователи заявили, что в данном случае нужно просто перестать доверять собственному мозгу.

Детали: В TikTok завирусилось видео, на котором лист бумаги лежит на зеркале, а на нем стоит предмет. При этом, во время движения объект появлялся в зеркале, даже несмотря на то, что он отделен от него листом бумаги. Ученые объяснили этот процесс. Подробности рассказывает IFLScience.

«Дело в том, что зеркала в действительности не переворачивают вещи, они их выворачивают наизнанку. Хорошим примером в данном случае станут перчатки, подходящие для определенной руки. Если вывернуть левую перчатку наизнанку, она подойдет для правой руки, и наоборот. То же самое делают и зеркала — по сути, они создают и демонстрируют нам вывернутую часть мира», — отмечают ученые.

В данном случае «волшебство» объясняется тем, что во время движения происходит закон отражения в более четком действии.

«Свет по-прежнему движется прямолинейно, однако в тот момент, когда он сталкивается с зеркалом, он отражается к нашим глазам под тем же углом. В результате возникает виртуальное изображение внутри самого зеркала — объект будто бы оживает по ту сторону, в зазеркалье. Простыми словами, пока существует путь между объектом и нашими глазами, который падает на зеркало под одним и тем же углом, изображение этого скрытого объекта будет появляться „внутри“ зеркала», — добавили эксперты.

В тему: Японцы разгадали странный парадокс времени.