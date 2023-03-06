Оккупанты расстреляли украинского пленного за слова «Слава Украине». Видео 18+

Главное: Российские оккупанты расстреляли украинского военного за его слова «Слава Украине». В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

Детали: В понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен окупантов, говорит: «Слава Украине». Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца.

На убийство украинского военного отреагировали в ОП.

«Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о „нацистах“. Убийство попавшего в плен человека — еще один пример этого», — написал глава ОП Андрей Ермак.

Он заявил, что за каждое совершенное Россией военное преступление будет расплата, от которой никто не скроется.

В тему: В России военный расстрелял таксиста из-за осуждения нападения на Украину.