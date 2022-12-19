Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин

Главное: В Берлине «с тревогой» наблюдают за сегодняшней встречей лидеров России и Беларуси в Минске.

Детали: В Берлине «с тревогой» наблюдают за сегодняшней встречей лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко соответственно, и не исключают после нее расширения участия Минска в агрессивной войне против Украины. Об этом заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос DW.

Агентство не приводит цитаты чиновника, кроме слов ответа — «с тревогой».

Хебештрайт указал на то, что Беларусь предоставляет свое воздушное пространство для нанесения Россией авиаударов по Украине.