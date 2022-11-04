Появилось видео нападения активистов на картину Ван Гога

Главное: Экоактивисты напали на картину Винсента Ван Гога. Ее облили супом.

Детали: В Палаццо Бонапарте в Риме произошло громкое ЧП. Тут экоактивисты, выступающие за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, напали на картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Сеятель».

Полотно привезли сюда на выставку.

Его облили супом.

Всего в атаке принимали участие четыре человека

Добавим, что картина была написана в ноябре 1888-го года в Арле.

В тему: Появилось видео нападения активистов на известную картину.