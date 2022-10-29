Сатанинское жертвоприношение на Хеллоуин в Сеуле: почти 150 погибших в «праздничной» давке

Главное: В Сеуле (Южная Корея) во время празднования Хеллоуина 146 человек погибли, 150 ранено.

Детали: В Сеуле (Южная Корея) во время празднования сатанинского праздника Хеллоуин — 146 погибших и более 150 раненых. Большинству жертв не было и 20 лет. Все они задохнулись в толпе во время давки. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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