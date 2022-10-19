Появилось видео, как украинские пограничники сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия

Главное: Дрон-камикадзе удалось сбить из стрелкового оружия. Сделали это пограничники.

Детали: Украинские пограничники показали, как сбили дрон-камикадзе Shahed-136 из стрелкового оружия. Произошло это в Одесской области.

Сообщается: «На рассвете бойцы ГПСУ заметили «мопед», который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия».

Уточняется, что сбитый дрон-камикадзе взорвался и упал в море, не долетев до своей цели.

Отмечается, что подобные беспилотники несут десятки килограммов взрывчатки, поэтому во время воздушной тревоги нужно прятаться в укрытиях.

В тему: Стало известно, сколько Shahed-136 уничтожили в Украине.