В России пилота самолета забрали в военкомат прямо с борта судна

Главное: Рейс из Уфы в Анталью задержали на девять часов из-за мобилизации пилота. О необычном инциденте рассказал один из пассажиров того рейса в соцсетях.

Детали: В России самолет, следовавший из Уфы в Анталью, вылетел на 9 часов позже. По словам одного из пассажиров, его самолет авиакомпании AzurAir вылетел с опозданием из-за того, что второго пилота самолета забрали в военкомат буквально с борта авиасудна.

«В шоке были все. Это был треш, за вторым пилотом пришел военкомат. Мы должны были вылететь 30 сентября в 5:20 утра, а вылетели лишь в 14:00 по уфимскому времени. Мы сперва два часа прождали, потом нас всех распустили по отелям. По громкой связи было объявление: «В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет», — сообщил Вадим в соцсетях.

По предварительной информации, со слов пассажиров, повестка пришла второму пилоту, когда тот ещё находился дома, но в военкомат он не пришёл, а также никому об этом не сообщил, вследствие чего ему выдали запрет на пересечение границы.

В пресс-службе аэропорта Уфы комментировать ситуацию не стали.

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