Лукашенко пожаловался на прослушку со стороны США

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал одиозное заявление. Говорит, что телефоны его окружения прослушивают США.

Политик сказал: «Совсем недавно, во второй раз в течение этого года, меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с президентом: мои дети, там еще кто-то, в столовой, не столовой, кто-то рядом, ближе – они на контроле США. Это естественно».

Он добавил: «Я бы мог и догадаться. Но мне в лишний раз назвали фамилии и телефоны. Но когда я потребовал от КГБ, Оперативно-аналитического центра, они мне еще добавили к этому списку. Интерес огромный».

