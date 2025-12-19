США хотят инвестировать в космический сектор гигантские средства

США усиливают работу над космическим сектором. Президент страны Дональд Трамп подписал важный указ.

В документе сказано: «Содействие экономическому росту, привлечение не менее 50 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в американский космический сектор к 2028-му году, а также увеличение частоты запусков и возвращения космических аппаратов за счет новых и модернизированных объектов».

В Белом доме также отмечают, что желают, чтобы их партнеры и союзники увеличили свой вклад в обеспечение безопасности США и коллективной космической безопасности.

Также в указе призывают обеспечить американское превосходство в космосе.

