Зеленский заявил о дефиците ракет для ПВО

В Украине есть проблемы с ракетами к некоторым системам противовоздушной обороны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне. О некоторых ракетах, не хочу говорить вслух, которых дефицит, есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет», — рассказал он.

Глава государства отметил, что имел разговор с партнерами, и что по этому вопросу «можно дискутировать долго и много, но каждый день летит».

«Каждую минуту куда-то прилетает. Это надо сбивать. И поэтому партнеры либо дают лицензии, либо дают ракеты, либо помогают деньгами. Мы сами покупаем. Других выходов нет... Понимает ли Европа? Думаю, понимает», — резюмировал президент.

Напомним, Нидерланды серьезно помогут украинской ПВО.