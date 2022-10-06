В Таиланде бывший полицейский застрелил десятки детей

Главное: В Таиланде произошла бойня. Бывший полицейский застрелил 36 людей.

Детали: Страшная бойня произошла в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда. Тут бывший сержант полиции Панья Кхамрап, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, застрелил 36 людей – 24 детей и 12 взрослых.

Уточняется, что погибли 19 мальчиков и три девочки в Центре развития детей младшего возраста, два мальчика вне центра, в том числе в доме преступника. Из числа взрослых погибли шесть мужчин и шесть женщин.

Ранения различной степени тяжести получили 12 человек",

Убийца имел при себе ножи и огнестрельное оружие.

Нападение он совершил во время тихого часа, после чего скрылся.

Позже правоохранители нашли принадлежавший ему пикап на стоянке у его дома. Они окружили здание, полагая, что стрелок находится внутри, и попытались вступить в переговоры, однако никто не откликнулся.

В здании копы нашли тела убийцы, его жены и ребенка с пулевыми ранениями, соответствующими наносимым после выстрелов из пистолета, из которого тот стрелял в яслях.

Кроме этого было обнаружено оружие.

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