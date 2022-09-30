Появилось видео последствий смертельного урагана во Флориде

Главное: Ураган Иан бушевал в штате Флорида. Погибли люди.
Детали: В американском штате Флорида бушевал ураган Иан. Его жертвами стали не менее четырнадцати людей.
Непогода обрушилась на восточное побережье страны, приведя к подтоплениям.
Стихия разрушила многие дома, сейчас спасатели разбирают образовавшиеся завалы.
При этом 2,5 миллиона человек остались без электричества.
Парализована работа транспортов и аэропортов.
Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии во Флориде и распорядился оказать штату федеральную помощь.
В тему: Появилось видео смертельного наводнения в Нью-Йорке.