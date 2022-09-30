Появилось видео последствий смертельного урагана во Флориде

Главное: Ураган Иан бушевал в штате Флорида. Погибли люди.

Детали: В американском штате Флорида бушевал ураган Иан. Его жертвами стали не менее четырнадцати людей.

Непогода обрушилась на восточное побережье страны, приведя к подтоплениям.

Стихия разрушила многие дома, сейчас спасатели разбирают образовавшиеся завалы.

При этом 2,5 миллиона человек остались без электричества.

Парализована работа транспортов и аэропортов.

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии во Флориде и распорядился оказать штату федеральную помощь.

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