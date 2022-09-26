Появились подробности бойни в российской школе

Главное: Число жертв бойни в школе Ижевска выросло до девяти человек. Убийца был одет в футболку с нацистской символикой.

Детали: Российские силовики поведали подробности бойни в школе номер 88 Ижевска, где утром произошла стрельба. Сообщается, что жертвами стали уже тринадцать человек , среди которых семеро детей, охранники и учителя.

14 несовершеннолетних и семеро взрослых получили ранения.

Информируется, что напавший, который якобы совершил самоубийство, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.

Также сообщается, что он был одет в футболку с нацистской символикой и балаклаву.

Следственный комитет РФ раскрыл личность мужчины, который стрелял по детям в Ижевской школе №88. Его зовут Артём Казанцев. Ему 34 года, он выпускник школы, в которой открыл стрельбу. Сейчас следователи проводят обыск у него дома, изучают взгляды и окружение.

Всего в школе учатся 982 ребенка.

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