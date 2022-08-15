Дети в Херсоне нашли гранатомет - теперь в частном доме никто не живет...

Главное: В Херсоне дети нашли гранатомет и случайно выстрелили из него. Снаряд попал в частный дом.

Детали: По телеграм-каналам гуляет весеннее видео из Херсона. Там двое детей нашли гранатомет, и случайно выстрелили из него. Снаряд попал в частный дом, а дети, испугавшись бросили тубус и разбежались. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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