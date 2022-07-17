Экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич задержан за госизмену

Главное: Задержан экс-глава СБУ Крыма Олег Кулинич. Он проходит по делу о госизмене.

Детали: Задержан бывший глава СБУ Крыма Олег Кулинич. Он проходит по делу о госизмене. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Олег Кулинич возглавлял управление АРК до марта 2022 года. Зеленский снял Кулинича с должности после полномасштабного вторжения России.

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