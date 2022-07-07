Опубликовано видео эпичного пролета метеорита над Новой Зеландией

Главное: Метеорит был замечен в небе над Новой Зеландией. Очевидцы сняли его на видео.

Детали: В четверг, 7 июля, в небе над Новой Зеландией заметили метеорит. Очевидцы из Веллингтона сняли его на видео.

Люди говорят, что пролет «космического гостя» сопровождался сильным грохотом, от которого даже дрожали стекла в домах.

Эксперты говорят, что «болид» пролетел на расстоянии в шестьдесят километров от Земли, после чего сгорел в атмосфере.

Его обломки обнаружены не были, а куда они упали – пока не выяснили.

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