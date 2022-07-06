Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных

Главное: Владимир Зеленский пообещал разобраться в ситуации с передвижением военнообязанных по стране. Он также попросил Генеральный штаб впредь не принимать без него подобных решений.

Детали: Президент Владимир Зеленский потребовал разъяснения от Генштаба о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Об этом он сказал в вечернем обращении 5 июля.

«Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали по решению об утверждении порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений», — отметил президент.

По его словам, такое нововведение вызвало много споров в украинском обществе.

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