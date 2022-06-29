Зеленский рассказал о соотношении военных потерь Украины и России

Главное: Владимир Зеленский говорит, что Россия теряет в войне в пять раз больше солдат, чем Украина. Он оценил силы противника.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский оценил потери нашей страны и России в войне. Он дал интервью NBC.

Глава государства сказал: «Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек. Там где мы теряем один танк, они теряют пять. Вот так мы боремся».

Он добавил: «Но нужно быть справедливым и сказать, что нам сложно. Ибо опять-таки другие цифры, на один наш танк у них десять танков, на одного нашего бойца приходится десять их военных. И какими бы крепкими мы ни были, их в десять раз больше и это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим».

В тему: В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 35 450 солдат.