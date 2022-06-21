На Францию обрушился аномальный град

Главное: На юг Франции обрушились сильные ливни в градом. Жители говорят, что видели как их машины словно пулями простреливало гражинами насквозь.

Детали: На юго-запад Франции обрушились сильные ливни в градом. 19 департаментов в этом районе Франции были буквально бомбардированы большими градинами, достигавшими размера яблока.

В социальных сетях пользователи выкладывают видео, на которых видны чудовищные кадры градового шторма, несущегося на крыши и уличную мебель.

Некоторые жители говорят, что видели как их машины словно пулями простреливало градинами насквозь, попадая в лобовые стёкла.