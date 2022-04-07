В ОП объяснили, почему не предупредили украинцев о войне

Главное: Признание, что вскоре в Украине начнется война, вызвало бы хаос, который не позволил бы в должной мере подготовиться. Об этом заявил советник ОП Алексей Арестович.

Детали: Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пояснил, почему власти не подтверждали готовящееся вторжение в Украину. По его словам, это вызвало бы коллапс транспортной системы из-за беженцев.

«Начался бы массовый выход беженцев. И они бы забили все дороги. Это было бы 8-12 млн человек. И армия бы не прошла в районы обороны. Это полный паралич дорог. И это было бы очень желательной ситуацией для российского военно-политического руководства», — сказал Арестович.

По его словам, в такой ситуации Украина наверняка бы проиграла войну и все Левобережье.

«За всеми сценариями, которые я лично с другими специалистами просчитывали, мы не вытягивали бы войну, если бы объявили заранее, что она начнется», — подчеркнул советник главы ОП.

Он отметил, что в случае предупреждения о готовящейся войне начался бы такой хаос, который бы не позволил ни подготовиться, ни мобилизоваться, ни перекинуть войска с запада на восток.

Арестович резюмировал, что это был выбор между «плохим и очень плохим».

В тему: С начала войны в Украине погибли 18900 солдат противника. Кроме того, уничтожены почти 700 российских танков, 150 самолетов и 135 вертолетов.