Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах

Главное: Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных. Они жалуются, что не имеют палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами.

Детали: Русская армия под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется в Николаевской области, терпит поражение и находится в осаде. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам российских военных, еще на 4 день войны генерал пообещал им, что эта «спецоперация» завершится за считанные часы. Однако затянулась она на недели.

В разговоре один из них рассказывает, что их взяли в кольцо, поэтому «задачу идти на Николаев» считают нереальной.

Также они жалуются, что не имеют палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. Говорит, что у 50% личного состава обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже 200-х не вывозят: «здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались».

К тому же относительно проблем с бронежилетами, генерал ему ответил: «крепись, сынок».

В тему: Российские военные хотят прострелить себе ноги украинскими патронами, чтобы попасть в госпиталь.