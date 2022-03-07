Хакеры Anonymous взломали российские госканалы, где показали кадры войны в Украине

Главное: Хакеры из группы Anonymous взломали российские государственные каналы. На видео вместо трансляции РосТВ были показаны кадры войны в Украине.

Детали: Хакерская группа Anonymous заявила о взломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.

«Хакерская группа Anonymous сегодня взломала российские потоковые сервисы Wink и Ivi (типа Netflix) и онлайн-трансляцию телеканалов Россия 24, Первый канал, Москва 24, чтобы транслировать кадры войны из Украины», - сообщила группа в Twitter.

Все российские государственные телеканалы взломаны. На видео вместо трансляции РосТВ показаны кадры войны в Украине.

«Мы – обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины. Россия и россияне против войны! Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени простых людей РФ. Россияне, выступайте против геноцида в Украине!», - говорится в видео.

MORE: All Russian-state TV channels have been hacked. pic.twitter.com/fCZaYpQjYP — Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) March 6, 2022

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