Хакеры Anonymous взломали российские госканалы, где показали кадры войны в Украине

Главное: Хакеры из группы Anonymous взломали российские государственные каналы. На видео вместо трансляции РосТВ были показаны кадры войны в Украине.
Детали: Хакерская группа Anonymous заявила о взломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.
«Хакерская группа Anonymous сегодня взломала российские потоковые сервисы Wink и Ivi (типа Netflix) и онлайн-трансляцию телеканалов Россия 24, Первый канал, Москва 24, чтобы транслировать кадры войны из Украины», - сообщила группа в Twitter.
Все российские государственные телеканалы взломаны. На видео вместо трансляции РосТВ показаны кадры войны в Украине.
«Мы – обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины. Россия и россияне против войны! Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени простых людей РФ. Россияне, выступайте против геноцида в Украине!», - говорится в видео.
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