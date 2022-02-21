Футболистка из Новой Зеландии за полчаса забила три мяча в свои ворота

Главное: Новозеландская футболистка Мейкайла Мур установила забавный антирекорд в матче с США. Уже в первой половине матча она сделала хет-трик, причем в свои ворота.

Детали: Футболистка сборной Новой Зеландии Мейкайла Мур сделала хет-трик в матче Кубка SheBelieves против команды США. Как сообщает LB.ua, уникальность ситуации заключается в том, что центральная защитница трижды поразила собственные ворота.

Первый гол она забила уже на 5-й минуте. Через минуту Мур закрепила свои навыки бомбардира. Апогеем же стала 36-я минута, когда новозеландка забила третий гол.

После этого главный тренер сборной Новой Зеландии Йитка Климкова отправила Мур на скамью запасных.

При этом девушка покидала поле в слезах.

Несмотря на неудачное выступление, Климкова крепко обняла Мейкайлу. «У каждого игрока есть сложные игры. У Мур сегодня был тяжелый день», — заявила тренер.

Отметим, что Мейкайла сыграла уже 48 матчей за сборную.

Видео голов опубликовано на официальной странице букмекерской конторы OddsChecker в Twitter:

Not great ????



New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US...of own goals. ????



(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE — OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022

В тему: В конце 2018 года в Аргентине во время футбольного поединка между командами Хувентуд Унида де Гуалегуайчу и Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо третьего дивизиона летевший в пустые ворота мяч попал в неожиданно выбежавшую на поле собаку, после чего ушел за пределы поля.