Тик-токер раскрыл секрет таинственных следов на снегу

Главное: Пользователь TikTok снял на видео таинственные следы и нашел разгадку их появления. Оказалось, что таким образом скользят по зимнему покрову выдры.

Детали: Пользователь TikTok с ником @benefiel765 обнаружил в заснеженном поле несколько странных следов рядом с человеческими. Как сообщает Lenta.ru, на видео, которое он опубликовал в соцсети, видны странные отпечатки.

«Пытаюсь понять, что это за следы на снегу. Как будто кто-то скользил, потом бежал, бежал, бежал и опять скользил», — рассказал автор, показывая протяженность следов.

После этого он вставил ролик, на котором видно, как подобные следы оставляет выдра.

В тему: 30 апреля 2019 года группа альпинистов, представляющих вооруженные силы Индии, заявила об обнаружении в Гималаях следов «снежного человека». В качестве подтверждения они опубликовали фото стопы размером 81×38 см.

Впоследствии их высмеяли в соцсетях, предложив свое объяснение происхождению следов.