Выкраденный судья Чаус заплатил более 700 тыс. грн залога и пожаловался на пытки

Главное: Одиозный бывший судья одного из столичных судов Николай Чаус уплатил в качестве залога почти 720 тыс. гривен. При этом он рассказал подробности своего похищения в Молдове.

Детали: Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, подозреваемый во взяточничестве, внес залог в размере 718 тыс. гривен. Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, это произошло накануне, 7 февраля.

После внесения залога на Чауса будет возложен ряд обязанностей, в том числе воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Срок действия обязанностей — два месяца.

Эту информацию также подтвердила «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом в интервью, опубликованном на канале народного депутата от партии «Европейская Солидарность» Владимира Арьева в YouTube, судья рассказал, как во время похищения с территории Молдовы его избивали, кололи неизвестные препараты и заставляли дать показания против оппонентов президента Украины Владимира Зеленского.

В тему: 30 июля одиозный экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был задержан сотрудниками полиции в одном из сел Винницкой области. При этом он находился в одних трусах. Впоследствии его забрали сотрудники СБУ и увезли в Киев.

Впоследствии его в Феофании задержали сотрудники НАБУ.

4 августа в ходе закрытого заседания Высшего антикоррупционного суда экс-судья Николай Чаус заявил, что является потерпевшим — его не убили лишь потому, что он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в Службу безопасности Украины.

Тогда же суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Впоследствии он в ходе суда он заявил, что четыре месяца просидел в маске в каком-то подвале. По его мнению, подробности его похищения могут всколыхнуть общество.