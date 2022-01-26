У берегов США перевернулась лодка – исчезли 39 человек

Главное: Возле берегов Флориды перевернулась лодка. Исчезли 39 человек.
Детали: У берегов Флориды (США) произошло громкое ЧП. В семидесяти километрах от побережья перевернулась лодка, в которой находились 40 человек.
Сейчас идут поиски людей.
Известно, что одного из пассажиров удалось спасти. Он поведал, что они покинули Багамские острова в субботу, однако попали в шторм, после чего их судно перевернулось.
Отмечается, что люди были без спасательных жилетов.
Правоохранители говорят, что лодка перевозила нелегальных мигрантов.
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