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Видео-Новости > Майнеры из Китая и России обесточили сразу три страны Средней Азии, – СМИ

Майнеры из Китая и России обесточили сразу три страны Средней Азии, – СМИ

Александр Панько
25.01.22 13:36
1635
Майнеры из Китая и России обесточили сразу три страны Средней Азии, – СМИ

Главное: Несколько регионов Узбекистана, Казахстана и Киргизии оказались обесточены днем 25 января из-за аварии в энергосистеме. Причина аварии неизвестна, но, по мнению экспертов, она может быть связана с майнингом криптовалют из Китая и России.

Детали: В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на администрацию города Алматы, где проживает более двух миллионов человек, отключение произошло по линии KEGOC («Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»).

По словам представителя акимата, упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях. Начаты работы по переподключению.

По данным местных СМИ, отключения электричества также произошли в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области.

Помимо этого от блэкаута пострадали также столица Киргизии Бишкек, кыргызстанский город Оша, жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также столица Узбекистана Ташкент.

Аэропорт Ташкента временно перестал принимать рейсы, приостановлена работа метро. Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, из-за отключения электричества в городе также остановилось метро.

Кроме того, из-за отключений насосных станций по всему Узбекистану не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение. А на горнолыжном курорте Амирсой туристы массово застряли на канатной дороге.

 

При этом Казахстан и Узбекистан обвиняют в причинах аварии друг друга. Казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC сообщил, что перебои случились из-за перегрузки транзитной линии, «созданной энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан)», а Министерство энергетики Узбекистана в свою очередь утверждает, что блэкаут случился из-за аварии на территории Казахстана.

Между тем, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева, отключение электричества в трех странах может быть связано с действиями китайских и российских майнеров криптовалюты на территории этих стран.

«Когда в Китае запретили добычу криптовалюты, они переместились все в значительной части в Казахстан. А майнинг требует колоссального потребления энергии. Уже где-то два дня назад писали о том, что Казахстан испытывает дефицит электроэнергии в связи с этой криптовалютной нагрузкой», — отметил он, напомнив, что о планах на запрет майнинга на днях заявил и Центробанк России.

«Не исключено, что после новости Центрального Банка о том, что он собирается запретить добычу криптовалюты, туда переместилась и значительная часть майнеров из России, которые и дали такую пиковую нагрузку, перегрузившую сети», — заключил эксперт.

Справка: Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан объединены в единое энергокольцо Центральной Азии. Проект единой энергосистемы был подготовлен еще в советское время. Система управлялась Координационно-диспетчерским центром в Ташкенте, которая позволяла регулировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и воду. В частности, летом Таджикистан и Кыргызстан поставляли соседям избыточную электроэнергию, а в зимнее время Таджикистан и Кыргызстан накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию из соседних республик. В 2003 году систему покинул Туркменистан, в 2009 году из «энергокольца» вышел Таджикистан.

Тэги: Казахстан, Китай, Россия, мир, электроэнергия, Киргизия, Узбекистан, электричество, блэкаут, криптовалюта

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