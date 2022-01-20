Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике на фоне новостей о возможном вторжении России. Глава государства также заявил, что украинцам не нужно бежать за гречкой и спичками.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский призвал СМИ не распространять фейки о войне. Об этом говорится в заявлении Зеленского.

«Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоится, не бежать за гречкой и спичками», — сказал президент.

Глава государства призвал украинцев не поддаваться панике на фоне новостей о возможном вторжении России. Зеленский подчеркнул, что не нужно сметать товары с полок магазинов, снимать деньги с банковских счетов и распространять среди знакомых фейки и страшилки о войне.

«Что вам делать? Сохранять покой, держать голову холодной. Не накручивать себя, на все реагировать мудро, а не эмоционально. Головой, а не сердцем. Знать, что все идет по плану», — добавил Зеленский.

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