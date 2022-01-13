Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция

Главное: Украинский спутник «СИЧ-2-30» запускают в космос. Можно посмотреть прямую трансляцию.

Детали: В четверг, 13 января, пройдет запуск украинского спутника «СИЧ-2-30». Предлагаем вам понаблюдать за прямой трансляцией происходящего на мысе Канаверал во Флориде (США).

Старт запланирован на 17-15.

Стоит добавить, что пуск пройдет в рамках миссии Transporter 3, а на орбиту спутник выведет многоразовая ракета-носитель Falcon 9.

Всего в космос собираются отправить около сотни спутника.

Планируется, что «СИЧ-2-30», который весит около двухсот килограммов, отсоединится от разгонного блока через 1-23-02 после старта.

Как известно, данный спутник предназначен для дистанционного зондирования нашей планеты с помощью фотосъемки ее поверхности: ожидается, что разрешение камер позволит различить каждый дом, захват составляет 46,6 километров.

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