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Видео-Новости > В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба

В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба

Александр Панько
06.01.22 17:44
703
В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба

Главное: В Алмате началась сильная стрельба, силовики открыли огонь по протестующим. В городе нет интернета, мобильная связь работает не стабильно.

Детали: На площади Республики в Алмате началась сильная стрельба. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий. Очевидцы происходящего рассказали, что в ходе перестрелки несколько граждан были ранены. Также сообщалось, что в городе слышны взрывы.

Telegram-канал «Военный обозреватель» передает, что военные открыли стрельбу по протестующим, собравшимся на площади Республики, после предупреждения по громкоговорителям.

 

Комендатура Алматы сообщила об уничтожении «террористов» у здания полиции Алмалинского района

«Террористы уничтожены возле здания управления полиции Алмалинского района Алматы», — сказал представитель коменданта СМИ.

«Группы по пять-шесть человек бегут со стороны площади Республики. У некоторых ранения. Стрельба продолжается», — также передает Sputnik Казахстан.

Telegram-канал Ateo Breaking пишет, что «в Алматы сейчас идет настоящая бойня».

Тем временем очевидцы засняли, как двигалась колонна военных грузовиков к площади Революции.

Кроме того, в Алмате митингующие захватили телевизионную вышку «Коктобе». Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Сейчас в Алматы нет интернета, мобильная связь работает не стабильно.

В тему: В Казахстане началась антитеррористическая операция. К ней привлекли российских десантников.

Приблизительный ущерб в результате массовых беспорядков в Казахстане составляет 92 миллиона долларов.

Тэги: митинг, Казахстан, столкновение, стрельба, акция протеста, бойня, Алмата

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