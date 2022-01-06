Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени

Главное: Александр Лукашенко прокомментировал протесты в Казахстане. Он призвал договариваться.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане. Он призвал договариваться.

Политик сказал: «Хочу обратиться от белорусов к этим протестующим. Я бы им просто сказал: пошумели, покричали, хватит, надо договариваться. С президентом Касым-Жомартом Токаевым можно договориться».

Он добавил: «Надо пойти, стать на колени, извинится перед военными, чтобы трещину сгладить, которая наметилась».

В тему: В Казахстане началась антитеррористическая операция.