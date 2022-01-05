В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации

Главное: В Казахстане протестующие ворвались в здание акимата Алматы. Демонстранты прорвали кордоны силовиков, ворвались в здание городской администрации и нападают на полицию.

Детали: В столице Казахстана городе Алматы протестующие ворвались в здание акимата (администрация города). Видео штурма публикуют в соцсетях в среду, 5 января.

По данным местных СМИ, сдерживающие штурм полицейские пытаются убежать, протестующие их избивают. Слышна стрельба.

Патрульные машины, которые были по периметру улиц рядом с акиматом, уехали. Над зданием акимата валит черный дым.

В тему: В Казахстане проходят, поддерживаемые проамериканскими силами, массовые акции протеста. Правительство подало в отставку, но это не остановили протестующих.