На Трухановом острове произошло сразу два пожара

Главное: На Трухановом острове в Киеве произошло два пожара. Никто не пострадал.

Детали: В ночь на вторник, 4 января, на Трухановом острове в Киеве произошло два пожара. Подробности поведали в ГСЧС.

Сообщается, что на территории Гидропарка загорелось двухэтажное здание неработающего яхт-клуба «Фрегат», площадь огня составила пятьдесят квадратных метров. Его оперативно потушили – никто не пострадал.

Кроме этого дотла сгорел развлекательный комплекс «Южный берег Киева». Площадь ЧП составила пятьсот квадратных метров. Пламя уничтожило одноэтажное деревянное здание. К счастью, обошлось без людских потерь. При этом владельцы заведения говорят о поджоге.

В тему: Под Киевом пылала жилая пятиэтажка.