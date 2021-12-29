Просто и полезно: первая леди посоветовала украинцам питаться скумбрией по 8 грн/кг

Главное: Первая леди Елена Зеленская рассказала в эфире одного из телеканалов о доступности здорового питания. В качестве примера она назвала скумбрию за 8 грн/кг..

Детали: Жена президента Украины Елена Зеленская заявила о доступности продуктов для здорового питания. Как видно на видео, опубликованном на канале «Сниданок з 1+1» в YouTube, по ее словам, замороженная скумбрия стоит всего 8 грн/кг.

«Первое правило — самое простое. То есть сами приготовили, сами купили простые не переработанные продукты. Хек стоил... Это был не хек, а скусбрия. Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, стоит где-то 8 гривен за килограмм», — рассказала она.

«Да. Мы такое едим», — добавила она в ответ на вопрос, готовятся ли такие блюда в семье Зеленских.

Отметим, что на сегодняшний день в магазинах крупных ритейлеров свежемороженная скумбрия стоит в среднем около 90 грн/кг.

В тему: В октябре 2021 года СМИ сообщали, что народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко заявил, что покупал на Бессарабском рынке гречку по 12 и 28 гривен за килограмм. Там же, по его словам, можно купить сало по 50 гривен за один килограмм и говядину — за 50-70 гривен.