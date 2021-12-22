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Видео-Новости > «Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева

«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева

Александр Панько
22.12.21 15:23
176
«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева

Главное: В Сети появилось видео, на котором видно, как народный депутат от «Слуги народа» Николай Галушко общался с полицейскими в Киеве с применением ненормативной лексики. Оценку поведению парламентария (инцидент произошел еще в декабре минувшего года) теперь даст этический комитет.

Детали: Фракция политической партии «Слуга народа» осудила действия народного депутата Николая Галушко, который недостойно вел себя с правоохранителями, и попросила прощения у полиции. Об этом сообщила спикер СН Юлия Палийчук в Telegram.

 

«Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация», — написала она.

При этом она уточнила, что опубликованное видео было отснято год назад, 18 декабря 2020 года.

«Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы», — написала она.

По словам спикера «Слуги народа», появление этого видео в публичном пространстве связано с позицией Галушко во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года, и его можно воспринять как недавний инцидент.

«Тем не менее, этот факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него», — резюмировала она.

Причиной извинений послужил инцидент, который произошел с народным депутатом от «Слуги народа» Николаем Галушко, который нецензурно общался с полицейскими, остановившими его автомобиль за нарушение ПДД.

Как стало известно, полицейские остановили машину около 4 часов утра в центре Киева за пересечение двойной сплошной полосы. Нардеп заступился за своего водителя-нарушителя и с использованием ненормативной лексики объяснял правоохранителям, что это автомобиль принадлежит народному депутату, поэтому они не имеют права его останавливать. В свою очередь полицейские объяснили, что парламентарии больше не имеют дипломатического иммунитета, поэтому их действия абсолютно законны.

В тему: Нардеп Илья Кива в нецензурной форме пообщался с активистом, обматерив его.

Тэги: Киев, полиция, общество, нецензурные выражения, Слуга народа, Николай Галушко

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