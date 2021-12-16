Американский баскетболист совершил бросок, который потряс весь мир

Главное: Уникальный случай произошел в НБА. Тут забросили мяч с 18,6 метров.

Детали: Редкий случай произошел в НБА. Эксперты говорят, что такого не было четверть века.

Американский баскетболист Девонте Грэм из команды «Нью-Орлеан» принес своей команде победу, совершив бросок за считанные мгновения до окончания матча с «Оклахомой» и забил с 18,6 метров.

До этого счет был равным 110-110, однако спортсмен добыл для своего клуба победу, записав в актив еще три очка.

В тему: Лучший баскетболист всех времен призвал американцев продолжить акции протеста против расизма.