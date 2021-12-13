«Только тапок или дихлофос»: российский депутат наглядно показал, как нужно общаться с украинцами

Главное: Бывший лидер террористов «ДНР», российский депутат от правящей партии «Единая Россия» Александр Бородай сравнил украинцев с тараканами и призвал проводить какие-либо переговоры с ними с помощью «тапок или дихлофоса».

Главное: Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Александр Бородай в интервью приравнял украинцев к тараканам, с которыми бесполезно разговаривать. Соответствующее видео опубликовал на своем канале в YouTube журналист Денис Казанский.

«Разговаривать с ними бесполезно. Российским чиновникам высокого ранга я пытался это объяснить. Вы с тараканами пытались разговаривать? Поймали на кухне и попробуйте ему что-то объяснить», — заявил террорист, добавив, что бесполезно при этом «танцевать» и «демонстрировать чудеса риторики».

«Против таракана эффективен только тапок, ну или дихлофос. Ударил тапком — таракан расплющился. Все. Проблема решена», — заключил он.

В тему: Александр Бородай возглавлял террористическую организацию «ДНР» в тот момент, когда в небе над Донбассом был сбит малазийский Boeing рейса MH17, летевший в Нидерланды.