В Одессе пьяный водитель зажал руку полицейского дверьми и потащил его по дороге

Главное: В Одессе пьяный водитель пытался скрыться от полиции, зажал руку одного патрульного в двери и потащил его за собой по дороге. При этом он также совершил наезд на другого правоохранителя.

Детали: Водитель в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения патрульному и пытался скрыться. Инцидент произошел 5 декабря в Одессе, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Отмечается, что патрульные остановили автомобиль Toyota, который нарушил правила дорожного движения на улице Люстдорфской. Заподозрив, что водитель пьян, ему предложили пройти медицинское освидетельствование.

«Гражданин ответил отказом и начал вести себя агрессивно: зажав патрульного в окне, начал двигаться», — говорится в сообщении.

Пока водитель продолжал тянуть зажатого патрульного по дороге, он также совершил наезд на другого правоохранителя.

Патрульные экипажи города начали преследовать нарушителя.

На Объездной дороге в другом конце города 20-летний водитель не справился с управлением и совершил ДТП.

После аварии водитель пытался пешком убежать от патрульных, однако его догнали и задержали.

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