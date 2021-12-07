Видео работы херсонских коммунальщиков возмутило соцсети

Главное: Херсонские коммунальщики укладывали асфальт в лужи. Видео возмутило социальные сети.

Детали: Коммунальщики из Херсона своей работой возмутили социальные сети. Они укладывали асфальт в лужи.

Бардак под видом якобы работы снял один из местных жителей.

Известно, что городская инспекция по благоустройству уже занялась происшествием.

Нерадивому подрядчику выписали штраф, а работы по ремонту дороги пока приостановлены.

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