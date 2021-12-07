Видео работы херсонских коммунальщиков возмутило соцсети

Главное: Херсонские коммунальщики укладывали асфальт в лужи. Видео возмутило социальные сети.
Детали: Коммунальщики из Херсона своей работой возмутили социальные сети. Они укладывали асфальт в лужи.
Бардак под видом якобы работы снял один из местных жителей.
Известно, что городская инспекция по благоустройству уже занялась происшествием.
Нерадивому подрядчику выписали штраф, а работы по ремонту дороги пока приостановлены.
В тему: В Херсоне из-за «красной» зоны карантина произошел транспортный коллапс.