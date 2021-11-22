В Украине ослабят ограничения проезда в транспорте

Главное: По просьбе мэров украинских городов, ограничения на проезд в общественном транспорте будут ослаблены. Это связано с наступлением холодов.

Детали: В Украине ослабят ограничения проезда в общественном транспорте. Об этом попросили мэры украинских городов, заявил в эфире одного из телеканалов глава Минздрава Виктор Ляшко.

Так, в Украине разрешат впускать в общественный транспорт больше пассажиров. Это связано с наступлением холодов. Людям создает дискомфорт долгое ожидание на остановке.

«Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных», — сказал Ляшко.

Сейчас в областях «красной» зоны пользоваться общественным транспортом могут только те, у кого есть COVID-сертификат, негативный ПЦР-тест или справка о выздоровлении от коронавируса.

В тему: В Украине изменят правила «желтой» зоны карантина.