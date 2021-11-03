Мэром Нью-Йорка стал темнокожий бывший коп

Главное: В Нью-Йорке прошли выборы мэра. Победил Эрик Адамс.

Детали: Темнокожий представитель Демократической партии США Эрик Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка. 61-летнего бывшего полицейского поддержали 66,14% избирателей.

Республиканец Кертис Слива получил 28,66%, он уже признал свое поражение.

Добавим, что Эрик Адамс будет вторым темнокожим мэром города.

Ранее демократы двадцать лет удерживали власть над Нью-Йорком усилиями Билла де Блазио.

Новый градоначальник, который вступит в должность 1 января, сказал: «Мы никогда не отступим. Не существует немецкой мечты, нет польской мечты, нет французской мечты. Но есть американская мечта. Мы должны сделать так, чтобы десять миллионов желаний стали былью. Вот чего мы будем добиваться».

Справка: Эрик Адамс родился в Бруклине в многодетной семье мясника и кухарки, рос в Куинсе. Окончил полицейскую академию Нью-Йорка в 1984 году. 22 года работал в полиции города и дослужился до звания капитана. Был сенатором штата в 2007-2013 годах, после чего был избран президентом Бруклина.

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