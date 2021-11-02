Москву окутал таинственный туман – в социальных сетях зреет паника

Главное: Москву окутал желтый туман. Это вызвало панику в социальных сетях.

Детали: Вечером понедельника Москву окутал желтый туман, который держится до сих пор. Власти города говорят, что переживать не стоит, и это лишь последствия жжения травы в окрестностях российской столицы.

В социальных сетях же зреет паника. Туман называют химическим и связывают его появление с плохой экологией в мегаполисе.

Видимость в Москве ограничена до двухсот-семисот метров.

Водителей просят не пользоваться личным транспортом.

В тему: Ситуация с коронавирусом в России выходит из-под контроля.