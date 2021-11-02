Москву окутал таинственный туман – в социальных сетях зреет паника

Главное: Москву окутал желтый туман. Это вызвало панику в социальных сетях.
Детали: Вечером понедельника Москву окутал желтый туман, который держится до сих пор. Власти города говорят, что переживать не стоит, и это лишь последствия жжения травы в окрестностях российской столицы.
В социальных сетях же зреет паника. Туман называют химическим и связывают его появление с плохой экологией в мегаполисе.
Видимость в Москве ограничена до двухсот-семисот метров.
Водителей просят не пользоваться личным транспортом.
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