В центре Киева подростки жестоко избили мужчину

Главное: В центре Киева на Крещатике двое парней избили мужчину. По некоторой информации, потерпевший угрожал одному из парней физической расправой.

Детали: В Киеве на Крещатике двое подростков посреди дороги избивали мужчину. Драку засняли на видео. Запись опубликовали в Telegram-канале «Киев оперативный».

По словам свидетеля, потерпевший угрожал одному из парней физической расправой: «Тот взял друга и пошел в атаку. Такая себе версия, но пока единственное, что есть».

Пользователи в комментариях возмутились, что подростки бьют лежачего: «Что за мода пошла лежачих месить?», «Два *** на одного человека. Так еще и лежачего бить... Этим голубкам только г***о друг другу месить», «Природа везде природа: есть львы, есть шакалы», «Малолетки люто о***ли в последнее время, хоть бери и привязывай», «Малолетки бушуют», «Двое на одного...».

В тему: В июле 2017 года в центре Киева подростки жестоко избили неформала. Ему пришлось удалить часть черепа.